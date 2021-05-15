Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada Fajr kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine ortaladı. Hakan'ın kafa şutunda top üstten dışarıya çıktı.
6. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel, kaleyi hedef aldı. Ancak kaleci Erdem topu çıkartmayı başardı.
29. dakikada Fajr’ın kullandığı serbest vuruşta Hakan topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
38. dakikada Brecka'nın geri pasında Erdem topu istediği gibi uzaklaştıramadı, sonrasında sol kanattan gelen ortaya yükselen Kayode'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Kayode ağlarla buluşturdu. 10

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Cofie xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx, Fajr xx, Hakan xx, Gradel xx, Ninga xx, Kayode xx
Yedekler: Muhammet, Kone, Yatabare, Felix, Kerem, Rybalka,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Erdem xx, Tarkan xx, Brecka xx, Feyzi xx, Luckassen xx, Anıl xx, Hajradinovic xx, Koomson xx, Bistrovic xx, Eren xx, Varga xx
Yedekler: Ertuğrul, Berk, Yusuf, Furkan, Doğucan, Yasin, Hasan
Teknik Direktör: Sadi Çeri
Gol: Kayode (dk. 40) (Sivasspor D.G.)
Sarı Kart: Erdem (Kasımpaşa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ...
Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi Kayseri'de düzenlenen müsabakada birinciliği elde eden Gürünlü genç okçuyu Gürün Belediye Başkanı çeyrek altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ...
Sivas’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 ...
Öksüz kalan yavru tilkilere Milli Parklar annelik yapacak Sivas’ın Suşehri ilçesinde öksüz kalan yavru tilkiler mahsur kaldıkları su kanalından kurtarılarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER Öksüz kalan yavru tilkilere Milli Parklar annelik ...
Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR’ı Ali Palabıyık
YEREL HABERLER Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR’ı Ali Palabıyık
Sivas'ta, KKKA tedavisi gören eski muhtar kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sivas'ta, KKKA tedavisi gören eski muhtar ...
Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, hayatını kaybetti Sivas’ın Hafik ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi çabalarıyla çıkaran K.S. hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, hayatını ...
Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat çekiyor Sivas’ın Kangal ilçesinin Sarıpınar Köyünde bulunan ’Deve kayası’ görünümü ile dikkat çektiği kadar neden olduğu batıl inançla, çocuğu olmayanların uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER Görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da dikkat ...
Kasımpaşa kafilesi Sivas’a geldi
YEREL HABERLER Kasımpaşa kafilesi Sivas’a geldi
Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan “yenilmezler” paylaşımı
YEREL HABERLER Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan “yenilmezler” ...
Avrupa’daki Sivaslılar İhtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı
YEREL HABERLER Avrupa’daki Sivaslılar İhtiyaç sahibi hemşerilerini ...
9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi Sivas’ta yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER 9 kişilik aile yedikleri mantardan ...
Sivasspor, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor'un hedefi yenilmezlikte seriyi 19’a çıkartmak
YEREL HABERLER Sivasspor'un hedefi yenilmezlikte seriyi 19’a ...
Rıza Çalımbay’dan iddialı paylaşım: "Hedef seride 19. maç"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan iddialı paylaşım: "Hedef seride 19. ...
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler ...
Sivasspor’dan imalı paylaşım! Milli takıma gönderme yaptı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan imalı paylaşım! Milli takıma gönderme ...
Sivasspor-Kasımpaşa maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Kasımpaşa maçını Mustafa Öğretmenoğlu ...
Aktepe, “pandemide üretimin önemini gördük” Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.
YEREL HABERLER Aktepe, “pandemide üretimin önemini gördük” Sivas ...
Çalımbay, Kasımpaşa’ya karşı 16 maçın 7’sini kazandı
YEREL HABERLER Çalımbay, Kasımpaşa’ya karşı 16 maçın 7’sini kazandı
Süper Lig’in en az yenilen takımı Sivasspor
YEREL HABERLER Süper Lig’in en az yenilen takımı Sivasspor
Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!
Genç okçunun hedefi milli takım Kayseri’de 1.lig elde eden Gürünlü genç okçu milli takıma girmek istiyor
YEREL HABERLER Genç okçunun hedefi milli takım Kayseri’de 1.lig elde ...