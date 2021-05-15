Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada Fajr kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine ortaladı. Hakan'ın kafa şutunda top üstten dışarıya çıktı.

6. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel, kaleyi hedef aldı. Ancak kaleci Erdem topu çıkartmayı başardı.

29. dakikada Fajr’ın kullandığı serbest vuruşta Hakan topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Brecka'nın geri pasında Erdem topu istediği gibi uzaklaştıramadı, sonrasında sol kanattan gelen ortaya yükselen Kayode'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Kayode ağlarla buluşturdu. 10



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Cofie xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx, Fajr xx, Hakan xx, Gradel xx, Ninga xx, Kayode xx

Yedekler: Muhammet, Kone, Yatabare, Felix, Kerem, Rybalka,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Erdem xx, Tarkan xx, Brecka xx, Feyzi xx, Luckassen xx, Anıl xx, Hajradinovic xx, Koomson xx, Bistrovic xx, Eren xx, Varga xx

Yedekler: Ertuğrul, Berk, Yusuf, Furkan, Doğucan, Yasin, Hasan

Teknik Direktör: Sadi Çeri

Gol: Kayode (dk. 40) (Sivasspor D.G.)

Sarı Kart: Erdem (Kasımpaşa)

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