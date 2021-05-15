Sivas Belediyesinden 24 saatlik su kesintisi uyarısı Sivas Belediyesi Tapu altgeçit projesi nedeniyle bazı mahallelerde 24 saat süreyle su kesintisi olabileceğini duyurdu

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Sivas Belediyesi Tapu altgeçit projesi nedeniyle bazı mahallelerde 24 saat süreyle su kesintisi olabileceğini duyurdu.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kılavuz Mahallesi Tapu Kavşağında başlatılan altgeçit projesi kapsamında içme suyu hatlarının deplase çalışmaları devam etmekte olup hat bağlantıları 17.05.2021 Pazartesi yapılacaktır. Bağlantı çalışmaları nedeniyle 24 saatlik su kesintisi öngörülmektedir. Kesinti 17.05.2021 saat 05.00’da başlayıp 18.05.2021 saat 05.00’e kadar sürecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur. Su kesintisinin yaşanabileceği mahalleler şu şekilde; Kılavuz Mahallesi, Huzur Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Ahmet Turan Gazi Mahallesi, Organize Sanayi ve Eğri Köprü Mahallesi Ceza Evi” ifadeleri kullanıldı.

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