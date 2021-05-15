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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa 2-1

DHA

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa 2-1


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Kerem Ersoy (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Cofie (xxx), Caner (xxx), Uğur (xxx), Ziya (xxx), Ninga (xx) (Dk.73 Felix xx), Hakan (xxx), Claudemir (xx) (Dk.85 Kone), Gradel (xxx) (Dk.90 Yatabare), Faycal (xxx), Kayode (xxx)
KASIMPAŞA: Erdem (xxx), Mehmet Feyzi (xx), Luckassen (xx), Brecka (xx), Evren Eren (xx), Koomson (xx) (Dk.58 Yasin xx), Bistrovic (xx) (Dk.85 Furkan), Tarkan (xx)(Dk.58 Doğucan x), Anıl(xx) (Dk.74 Hakan Emre x), Hajradinovic (xx), Varga(x) (Dk.46 Yusuf xx)
GOLLER: Dk. 42 Kayode, Dk.69 Gradel (Demir Grup Sivasspor)Dk.74 Yusuf (P) (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Hakan, Ali Şaşal (Demir Grup Sivasspor) Erdem, Hajradinovic, Luckassen (Kasımpaşa)Süper Lig'de sezonun son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Kayode ve Gradel'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 19'uncu maçında da yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar sezonu 65 puan ile 5'inci sırada tamamladı. 
4'üncü dakikada Fayçal'ın sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Hakan Arslan'ın aşırtma kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 
7'nci dakikada ceza alanında boşta kalan topa Gradel gelişine çok sert vurdu, kaleci Erdem son anda topu kornere çelmeyi başardı. 
11'inci dakikada Sivasspor atağında sol kanattan çalımlarla ceza alanına giren Ninga'nın yerden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
29'uncu dakikada sağ kanattan Gradel'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Fayçal kullandı. Fayçal'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Hakan kafa vuruşunu yaptı, top üstten az farkla dışarı gitti.
40'ıncı dakikada sol kanattan Ziya'nın ortaladığı topa Kayode yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. 
42'nci dakikada sağ kanattan Gradel'in ceza alanına gönderdiği topa Ninga hareketlendi. Kaleci Erdem'in kontrol etmeye çalıştığı top boşta kaldı, iyi takip eden Kayode yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 1-0
50'nci dakikada sağdan Hakan'ın pasında topla buluşan Kayode'nin şutunu kaleci Erdem kornere çeldi.
61'inci dakikada Faycal'ın ceza alanına indirdiği topu kontrol eden Gradel sağına çekip plase vuruş yaptı. Kasımpaşa kalecisi Erdem soluna gelen topa iyi uzanarak kornere çeldi.
69'uncu dakikada Sivasspor adına kazanılan köşe vuruşunu sağ kanattan Faycal kullandı. Arka direğe inen topu kontrol eden Gradel, rakibinden sıyrılıp plase vuruşla köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-0
72'nci dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza alanına geren Anıl, kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesine rağmen topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-1
80'inci dakikada Hajradinovic'in ara pasında soldan ceza alanına giren Yasin'in yerden şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla uzaklaştırdı.
87'nci dakikada isabetli paslarla kaleye yaklaşan Sivasaspor'da sağ çaprazdan müsait durumda Kayode'nin yerden şutu yandan auta gitti. 
90'ıncı dakikada sağdan Kone'nin pasında sağdan ceza alanına giren Kayode, Luckassen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Erdem yatarak topa sahip oldu. 
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
 DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-05-15 19:57:29

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