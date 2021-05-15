Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 21’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar: (ikinci yarı)

49. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta kaleci Erdem topu kornere çıkarttı.

60. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisinde ki sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

68. dakikada kazandığı topla ceza sahası içine kat eden Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 20

72. dakikada kazanılan penaltı atışında Yusuf topun başına geçti. Bu futbolcu topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi. 21

90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Kone’nin kullandığı atışta kaleci Erdem gole geçit vermedi.



Stadyum: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Cofie xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx (Kone dk.84 ?), Fajr xxx, Hakan xx, Gradel xxx (Yatabare dk. 89 ?), Ninga xx (Felix dk. 72 xx), Kayode xxx

Yedekler: Muhammet, Kerem, Rybalka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşaspor: Erdem xx, Tarkan xx (Doğucan dk. 56 xx), Brecka xx, Feyzi xx, Luckassen xx, Anıl xx (Hasan dk. 73 xx), Hajradinovic xx, Koomson xx (Yasin dk. 56 xx), Bistrovic xx (Furkan dk.84 ?), Eren xx, Varga xx (Yusuf dk. 46 xx)

Yedekler: Ertuğrul, Berk

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Kayode (dk.40), Gradel (dk. 68) (Sivasspor), Yusuf (dk. 72 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ali Şaşal, Hakan (Sivasspor), Luckassen, Erdem, Hajradinovic (Kasımpaşa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.