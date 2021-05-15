Yiğidolar’ın namağlup serisi 19 maça yükseldi

Süper Lig’in son haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 21 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça yükseltti.

Süper Lig’in 42. ve son haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 21 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, puanını da 65’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, bugün sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 19 maça çıkarttı. Sivasspor, bu süreçte 11 galibiyet ve 8 beraberlikle 41 puan elde etti.

Kırmızıbeyazlılar, ayrıca bu sezon 54 gol atarken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.