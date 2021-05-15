Sivasspor ligdeki 16. galibiyetini aldı

Kasımpaşa karşısında 21 kazanarak puanını 65’e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 40. maçında 16. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de 40. maçını oynadı. Sahadan 21 galip ayrılan Yiğidolar, ligde 16. galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızıbeyazlı takım geride kalan karşılaşmalarda 17 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 10, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 53'lük skorla geçmişti. Kırmızıbeyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 42 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor'u 31 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada Gençlerbirliği'ni 32 mağlup ederken, 38. haftada da Yeni Malatyaspor'u 10 ile geçmişti. Sivasspor 39. haftada Gaziantep FK’yı 10 yenerken, 41. haftada da Fenerbahçe’yi 21 mağlup etmişti. Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında ise 21 kazanarak bu sezon 16. galibiyetine imza attı ve puanını 65’e yükseltti.

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