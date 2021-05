Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa maçının ardından

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık. Artık önümüzdeki yıla bakacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, "Geçen hafta kazandığımız maçtan sonra 5'incilik şansımız devam ediyordu ama aramızda 1 puan farkı vardı. Onun için de bunu mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Karşımızdaki takımın hiçbir sıkıntısı yok, rahat bir takım. Onun için de zor bir maç olacağını bekliyorduk, öyle de oldu. Ama bu maçta ben oyuncu arkadaşlarıma da söyledim. Bu maç bizim son maçımız, ligin son maçı ama ilk maçımız gibi oynamamız gerekiyor dedim. Ve öyle de oydu. Oyun disiplinimiz, her şeyimiz gayet iyiydi. Çok iyi mücadele ettik, güzel pozisyonlar yakaladık. Bunun iki tanesini değerlendirdik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizim çok eksiğimiz de vardı, mevkisinde olmayan arkadaşlarımızı oynatmak zorunda kaldık. Onlar da çok başarılı oynadılar. Takım olarak da 19 maçtır çok iyi bir istikrar yakaladık, güzel maçlar kazandık, güzel puanlar kazandık. Ve o sıkıntılı durumu atlatıp çok iyi bir yerde ligi bitirdik. Hem çok maç oynadık, hem de pandemi olsun, sakatlık ve hastalıklar bizim için sıkıntılı bir süreçti. Tabii iyi gitmediğimiz anlarda çıkan sesler vardı, gereksiz konuşmalar vardı. Takımla ilgili olumsuz düşünceler vardı. Ama biz takım olarak hiçbir zaman pes etmedik ve daha çok çalıştık. Arkadaşlarımız, sakatlarımız iyileşti ve iyi bir seri yakalayıp, mükemmel bir şekilde, bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık. Artık önümüzdeki yıla bakacağız. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza çok güzel hediye verdik. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Kendileri olmasa da destekleri her zaman vardı. Yönetimimiz oyuncularımızı mağdur etmedi. Herkese her türlü yardımcı oldular. Kenetlendik ve güzel bir şekilde de ligi bitirdik" diye konuştu.

SADİ ÇERİ: MAÇ 2-2 DE BİTEBİLİRDİ

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri ise kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "İlk yarı aslında çok istediğimiz gibi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Önceki 3 maçımızda çok arzulu, istekli oynamıştık. O zaman da çok efor sarf etmiştik. Bu maçta ikinci yarıya oyuncu değişikleri ile daha baskılı başladık. Gol de bulduk. Aslında maç 2-2 de bitebilirdi. O baskıyı skora yansıtamadık. Üzgünüz. Bu maçta gençlere de şans verdik. Onlardan da iyi bir geri bildirim aldık. Genç oyuncularımızın istek ve arzusundan çok memnun kaldık. Bugün kazanmak istiyorduk, 3 puan almak istiyorduk ama olmadı" dedi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-05-15 21:07:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.