Sivasspor yönetimi takımı ayakta alkışladı

Süper Lig’in 42. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa’yı yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.
Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Tribünlerin boş olduğu maçta yöneticiler zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle Max Gradel ve Kayode’nin son bölümünde attığı şutlardan sonra büyük heyecan yaşayan yöneticiler maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.
Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları kutladığı alınan bilgiler arasında.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.