Erik toplarken düşen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta evlerinin duvarına çıkarak erik toplamaya çalışırken dengesini kaybederek düşen Ayşe Naz Taçyıldız'ın (10) eline korkuluk demiri saplandı. İtfaiye ekiplerince kesilen demir parçası ile hastaneye kaldırılan Taçyıldız tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçe duvarına çıkarak ağaçtan erik toplamak isteyen Ayşe Naz Taçyıldız, dengesini kaybederek demir parmaklık üzerine düşünce korkuluk demiri sağ eline saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demiri kesti. Taçyıldız, eline saplanan demirle birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taçyıldız'ın eline saplanan demirin ameliyat ile çıkarılacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-15 23:49:45



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