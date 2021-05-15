Rıza Çalımbay Beşiktaş’ı tebrik etti

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DG Sivasspor’un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de 20202021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik etti. Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süper Lig 20202021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

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