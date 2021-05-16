Ayşe Naz'ın eline saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Ayşe Naz Taçyıldız'ın (10), evlerinin duvarına çıkarak erik toplamaya çalışırken dengesini kaybederek düşmesi sonucu eline saplanan korkuluk demiri, ameliyatla çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçe duvarına çıkarak ağaçtan erik toplamak isteyen Ayşe Naz Taçyıldız, dengesini kaybederek demir parmaklık üzerine düşünce korkuluk demiri sağ eline saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demiri kesti. Taçyıldız, eline saplanan demirle birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taçyıldız, ameliyata alınarak eline saplanan demir çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Taçyıldız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-16 11:14:42



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