Yiğido Süper Lig’i 5. sırada tamamladı

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DG Sivasspor, Süper Lig 20202021 Sezonu’nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5’inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi.

Kırmızıbeyazlı takım, ilk kez 21 takımın yer aldığı Süper Lig 20202021 Sezonu’nda topladığı 65 puanla ligi 5’inci sırada tamamladı. Oynadığı 40 maçta 16 galibiyet, 17 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Yiğidolar 54 kez gol sevinci yaşadı. Kalesinde 43 gol gören kırmızıbeyazlılar 65 puan toplayarak 21 takım arasında sezonu 5’inci sırada bitirdi.

Sivasspor aldığı 7 yenilgi ile Trabzonspor ile birlikte ligin en az yenilen ekip olmayı başardı.

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