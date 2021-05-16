Sivasspor’un anıtı dikilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor Kulübü için kent merkezinde anıt dikileceği mesajını verdi.

DG Sivasspor, Süper Lig 20202021 Sezonu’nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5’inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi. Kentte büyük sevinç yaşayan kırmızıbeyazlı camiaya Sivas Belediyesi’nden bir müjde geldi.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Sivasspor taraftarını heyecanlandırdı. Anıt projesinin fotoğrafını paylaşan Sivas Belediyesi paylaşımına, “Anıtı dikilecek takımsın Sivasspor. Sivasspor’umuz Kasımpaşa’yı 21 mağlup ederek Süper Ligi 65 puanla 5. sırada bitirdi. Yiğidolarımızı tebrik ediyoruz. Sizce anıtı nereye dikmeliyiz” notunu ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.