Tyler Boyd Sivasspor’a veda etti! “Teşekkürler Sivasspor”

DG Sivasspor’da ilk ayrılık gerçekleşti. Kırmızıbeyazlıların, Beşiktaş’tan kiraladığı Tyler Boyd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu Sivasspor ile ilgili paylaştığı videoya, "Teşekkürler Sivasspor" notunu düştü. Boyd, "Arka arkaya 19 maç yenilmez! Bu rekor kıran grubun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Muhteşem 4 ay boyunca takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna ve Sivasspor ailesine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, takım arkadaşı Robin Yalçın ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Douglas da paylaşımı beğendi.

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