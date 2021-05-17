SCÜ'ye Mavi Bayrak ödülü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Engelliler Birimi (CENGEL) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı” Ödülüne layık görüldü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Engelliler Birimi (CENGEL) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde “SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı”(Mavi Bayrak) Ödülü’ne layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılan açıklamaya göre; yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, Covid19 salgını dolayısıyla bu yıl yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve diğer üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları / engelli öğrenci birim sorumluları ve ödüllerin değerlendirilmesinde katkı sağlayan panelistler katıldı.

Sorumluluğunu Prof. Dr. Recep Toparlı’nın yürüttüğü ve 2016 yılından bu yana üniversite personelleri ve öğrencilerin yanı sıra şehirde yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren CENGEL Birimi 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde “SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı” (Mavi Bayrak) Ödülü’nü kazandı.

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