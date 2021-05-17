Sivasspor’un iç saha karnesi Sahasında beklenenin altında kaldı

Süper Lig 20202021 sezonunu 65 puanla 5. sırada bitiren DG Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada beklenenin altında bir grafik ortaya koydu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada yaptığı 20 lig maçının 7’sinden galibiyetle 9’undan beraberlikle ve 4’ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızıbeyazlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Sivas temsilcisi, evinde Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Kayserispor, Karagümrük, Konyaspor, Yeni Malatya ve Kasımpaşa’yı mağlup etti. Yiğidolar sahasında sadece Alanyaspor’a 20, Çaykur Rizespor’a 20, Galatasaray’a 21 ve Göztepe’ye 10 yenilmişti.



Deplasmanda 35 puan topladı

Sahasında 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise daha başarılı bir grafik sergiledi. Dış sahada yaptığı 20 maçın 9’undan galibiyetle, 8’inden beraberlikle ve 3’ünden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, 35 puan toplayabildi. Deplasmanda Yiğidolar, 20 maçta rakip fileleri 35 kez havalandırdı, kalesinde de 28 gol gördü.



Kırmızıbeyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 20 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor Alanyaspor: 02

Sivasspor Ankaragücü: 00

Sivasspor Çaykur Rizespor: 02

Sivasspor Galatasaray: 12

Sivasspor Göztepe: 01

Sivasspor Antalyaspor: 00

Sivasspor Gençlerbirliği: 31

Sivasspor Denizlispor: 22

Sivasspor Gaziantep FK: 21

Sivasspor Fenerbahçe: 11

Sivasspor Erzurumspor: 00

Sivasspor Kayserispor: 20

Sivasspor Hatayspor: 11

Sivasspor Fatih Karagümrük: 10

Sivasspor Trabzonspor: 00

Sivasspor Konyaspor: 31

Sivasspor Beşiktaş: 00

Sivasspor Yeni Malatya: 10

Sivasspor Başakşehir: 00

Sivasspor Kasımpaşa: 21

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