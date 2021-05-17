Sivas’ta genç nüfus azalıyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta yaşayan genç nüfus sayısı 2019’da 110 bin 882 iken 2020 yılında 107 bin 18’e geriledi.

İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre Sivas’ta yaşayan genç nüfus sayısı 2019’da 110 bin 882 iken 2020 yılında 107 bin 18’e geriledi.

1524 yaş aralığındaki genç nüfusun 54 bin 218’i erkek, 52 bin 800’ü de kadın nüfustan oluştu. Sivas’ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,8 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.