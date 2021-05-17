Sivas'ta tam kapanma sonrası araç ve yaya yoğunluğu



Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 17 günlük tam kapanmanın ardından cadde ve sokaklarda araç ve insan yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından bu sabah 05.00'da kademeli normalleşme sürecine girildi. Yaklaşık 2 hafta evlerinde kalan vatandaşlar ise kısıtlamaların hafifletilmesi ile banka, postane ve ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Araç ve insan kalabalığının dikkat çektiği kent merkezinde genellikle yoğun olan Atatürk Caddesi, İnönü Bulvarı ve Sirer Caddesi´nde kalabalığın normalin üzerinde olduğu görüldü. 17 günlük sürecin ardından kentteki aralıkla etkili olan yağmura rağmen kalabalık oluşturan vatandaş kısıtlama sonrasında işlerini halletmek için çıktıklarını ve dışarıyı özlediklerini belirtti.

'DIŞARIDA OLMAK GÜZEL'

Dışarıya yürüyüş için çıktığı ifade eden Mustafa Kurtulan (22), "17 günlük kapanma sürecinin verdiği bir sıkılmışlık, bunalmışlık oldu haliyle insanlarda kapanma sürecinin bitmesiyle birlikte kendilerini dışarı attılar. Ben de o insanlardan biriyim. Ancak havanın hikmeti, yağmura yakalandık. Dışarıda diğer insanlarla olmayı özlemişim. Sağlığımız açısından evde kapalı kalmak bir noktaya kadar gerekli. İnsanlar evde sıkılıyor. Kitaptır, filmdir belli bir yere kadar götürüyor. Dışarıda olmak güzel" dedi.

Kent merkezinde mısır satan Salim Kunduz (63) ise, "Evde sıkılmıştık. Dışarı çıkıp insanları görmek istedim. Dört duvar arasından dışarı çıkamıyorduk. Sadece bakkala oradan da tekrar eve geliyorduk. Ancak şu an kısıtlamaları biraz da olsa esnettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Sivas şu an kırmızı kategoride. Birkaç hafta sonra bu da değişir, daha rahat hareket ederiz ve nihayet rahat bir nefes alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-05-17 16:07:46



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