Sivasspor’da gollere Max Gradel imzası

DG Sivasspor´da başarılı forvet oyuncusu Max Gradel, 20202021 sezonunun en golcü oyuncusu olmayı başardı. Gradel’i 10 golle takım arkadaşı Mustapha Yatabare takip etti.

Sivasspor'Un forveti Max Gradel, bu sezon takımın en golcü oyuncusu oldu. 33 yaşındaki golcü, sezonunun 40 haftalık bölümünde 11 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 54 golün 11´inde imzası bulunan Fildişi Sahili oyuncusu Gradel, 39 maçta 3 bin 400 dakika sahada kaldı.



Gradel’i Yatabare takip etti

Kırmızıbeyazlıların bir diğer golcü oyuncusu ise Mustapha Yatabare oldu. Yatabare, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Max Gradel’i 10 golle takip etti. Başarılı forvet oyuncusu Yatabare, takıma büyük katkı sağlarken, 32 Süper Lig maçında görev aldı ve 2 bin 235 dakika da kırmızıbeyazlı formayı giydi.



Gol sevinci yaşayamayanlar

Sivasspor’da 9 futbolcu ise bu sezon gol sevinci yaşayamadı. Uğur Çiftçi, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Claudemir, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin ve Casimir Ninga bu sezon gol sevinci yaşayamadılar.

Öte yandan Sivasspor’da 2 golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Süper Lig 20202021 sezonunda Sivasspor´da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

11 gol Max Gradel

10 gol Mustapha Yatabare

7 gol Hakan Arslan

6 gol Olarenwaju Kayode

5 gol Tyler Boyd

4 gol Fayçal Fajr

3 gol Erdoğan Yeşilyurt

2 gol Jorge Felix

1 gol Caner Osmanpaşa

1 gol Robin Yalçın

1 gol Ziya Erdal

1 gol Arouna Kone

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