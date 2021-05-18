Sivasspor’da gollere Max Gradel imzası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da gollere Max Gradel imzası

İHA

Sivasspor’da gollere Max Gradel imzası

DG Sivasspor´da başarılı forvet oyuncusu Max Gradel, 20202021 sezonunun en golcü oyuncusu olmayı başardı. Gradel’i 10 golle takım arkadaşı Mustapha Yatabare takip etti.
Sivasspor'Un forveti Max Gradel, bu sezon takımın en golcü oyuncusu oldu. 33 yaşındaki golcü, sezonunun 40 haftalık bölümünde 11 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 54 golün 11´inde imzası bulunan Fildişi Sahili oyuncusu Gradel, 39 maçta 3 bin 400 dakika sahada kaldı.

Gradel’i Yatabare takip etti
Kırmızıbeyazlıların bir diğer golcü oyuncusu ise Mustapha Yatabare oldu. Yatabare, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Max Gradel’i 10 golle takip etti. Başarılı forvet oyuncusu Yatabare, takıma büyük katkı sağlarken, 32 Süper Lig maçında görev aldı ve 2 bin 235 dakika da kırmızıbeyazlı formayı giydi.

Gol sevinci yaşayamayanlar
Sivasspor’da 9 futbolcu ise bu sezon gol sevinci yaşayamadı. Uğur Çiftçi, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Claudemir, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin ve Casimir Ninga bu sezon gol sevinci yaşayamadılar.
Öte yandan Sivasspor’da 2 golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.
Süper Lig 20202021 sezonunda Sivasspor´da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:
11 gol Max Gradel
10 gol Mustapha Yatabare
7 gol Hakan Arslan
6 gol Olarenwaju Kayode
5 gol Tyler Boyd
4 gol Fayçal Fajr
3 gol Erdoğan Yeşilyurt
2 gol Jorge Felix
1 gol Caner Osmanpaşa
1 gol Robin Yalçın
1 gol Ziya Erdal
1 gol Arouna Kone

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak iskambil oynamanın faturası 33 bin 287 TL Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kahvehanede iskambil oynayan 20 şahsa toplamda 33 bin 287 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kaçak iskambil oynamanın faturası 33 bin 287 ...
Kapanma sonrası insan seli yaşandı Tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Sivas’ta işlek caddelerde yoğun kalabalık oluştu
YEREL HABERLER Kapanma sonrası insan seli yaşandı Tüm Türkiye’de ...
Sivas'ta tam kapanma sonrası araç ve yaya yoğunluğu
YEREL HABERLER Sivas'ta tam kapanma sonrası araç ve yaya yoğunluğu
Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 yaralı Sivas’ta seyir halindeki otomobilin tekerinin yerinden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekeri yerinden fırlayan otomobil ters döndü: 2 ...
“İsrail’i lanetle kınıyorum” Sivas İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek “Kudüs’te yaşanan zulmü hissetmemek, yaşamamak elde değil. İsrail’i şiddetle, lanetle kınıyorum” dedi.
YEREL HABERLER “İsrail’i lanetle kınıyorum” Sivas İl Genel Meclisi ...
Sivas’ta genç nüfus azalıyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta yaşayan genç nüfus sayısı 2019’da 110 bin 882 iken 2020 yılında 107 bin 18’e geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta genç nüfus azalıyor Türkiye İstatistik ...
Sivasspor’un iç saha karnesi Sahasında beklenenin altında kaldı
YEREL HABERLER Sivasspor’un iç saha karnesi Sahasında beklenenin ...
SCÜ'ye Mavi Bayrak ödülü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Engelliler Birimi (CENGEL) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı” Ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER SCÜ'ye Mavi Bayrak ödülü Sivas Cumhuriyet ...
Gürün’de otomobil şarampole uçtu: 1’i bebek 6 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gürün’de otomobil şarampole uçtu: 1’i bebek 6 ...
Saz ustası, Aşık Mahzuni Şerif'i türküleriyle andı
YEREL HABERLER Saz ustası, Aşık Mahzuni Şerif'i türküleriyle andı
Başkan Eken; “Esnafın dayanacak gücü kalmadı’’ STSO Başkanı Mustafa Eken, esnafların dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, kredi taksitlerinin ötelenmesini talep ettiklerini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Eken; “Esnafın dayanacak gücü kalmadı’’ STSO ...
Bu kez bakan eşi paylaştı, mide bulandıran görüntüler Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, satın alıp içtiği meyve suyu paketinden çıkan mide bulandıran cismi sosyal medya takipçileri ile paylaştı
YEREL HABERLER Bu kez bakan eşi paylaştı, mide bulandıran ...
Köylülerin Voleybol aşkı ilginç görüntüler oluşturdu Sivas’ta bu köyde köy sakinleri kendi imkanlarıyla oluşturdukları voleybol sahasında doyasıya eğlenirken, çocukları da spora teşvik ediyor
YEREL HABERLER Köylülerin Voleybol aşkı ilginç görüntüler ...
Kızının tavsiyesiyle kurdu, taleplere yetişemiyor Sivas Gürün İlçesinde yaşayan Osman Kayacı kızının tavsiyesi üzerine kurduğu çilek serasında yılda 1.5 ton ürün alıyor
YEREL HABERLER Kızının tavsiyesiyle kurdu, taleplere ...
Sivasspor’da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
YEREL HABERLER Sivasspor’da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
Tyler Boyd Sivasspor’a veda etti! “Teşekkürler Sivasspor”
YEREL HABERLER Tyler Boyd Sivasspor’a veda etti! “Teşekkürler ...
Sivasspor’un gözü kulağı Beşiktaş maçında!
YEREL HABERLER Sivasspor’un gözü kulağı Beşiktaş maçında!
Sivasspor’un anıtı dikilecek
YEREL HABERLER Sivasspor’un anıtı dikilecek
Yiğido Süper Lig’i 5. sırada tamamladı
YEREL HABERLER Yiğido Süper Lig’i 5. sırada tamamladı
Ahmet Oğuz: "Avrupa potasına girdik"
YEREL HABERLER Ahmet Oğuz: "Avrupa potasına girdik"
Ayşe Naz'ın eline saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı
YEREL HABERLER Ayşe Naz'ın eline saplanan demir, ameliyatla ...
4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek Sivas’ın Gürün ilçesinde apartman görünümlü 4 bin yıllık ‘Hitit mağara evleri’ çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER 4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek Sivas’ın ...
Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle besliyor Sivas’ta doğumdan sonra anneleri tarafından kabullenilmeyen kuzular biberonlarla besleniyor
YEREL HABERLER Annelerinin sahiplenmediği kuzuları elleriyle ...