Soba üzerindeki süt taştı; çıkan yangında ev zarar gördü

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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı ev, sobanın üzerinde bulunan tenceredeki sütün taşması sonucu çıkan yangında zarar gördü.

Gemerek ilçesi Bahçeli Mahallesi, Cengiz Topal Caddesi'ndeki Demin Çelik'e ait 2 katlı evde saat 10.00 sıralarında, kömür sobasındaki tencerede bulunan süt taşınca, yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, evde zarar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2021-05-18 12:16:45



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