Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 karayolu Akçaağıl köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada; B.Ö. yönetimindeki 06 FS 740 plakalı Toyota marka otomobil, S. K. yönetimindeki 58 SA 932 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö., M.Ö., Ö.Ö. ve M. C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ErzincanTokat karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.