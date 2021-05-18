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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza D100 karayolu Akçaağıl köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada; B.Ö. yönetimindeki 06 FS 740 plakalı Toyota marka otomobil, S. K. yönetimindeki 58 SA 932 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö., M.Ö., Ö.Ö. ve M. C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ErzincanTokat karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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