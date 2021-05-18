Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi



SİVAS, (DHA) Süper lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, mukavelesi biten savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İç transfer çalışmalarına yoğunlaşan Sivasspor, takımda 2 yıldır forma giyen Caner Osmanpaşa´nın sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı. Stoper mevkisinde görev yapan ve başarılı bir grafik çizen Caner Osmanpaşa, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 72 kez forma giyerken bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 kez de asist yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-05-18 17:46:38



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