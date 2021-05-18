Sivasspor’dan Avrupa paylaşımı

Süper Lig’i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupasını kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor’da, kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından Avrupa Ligi ile ilgili bir paylaşım geldi.

Süper Lig’i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş’ın Türkiye Kupasını alması sebebiyle Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, UEFA Konferans Ligi eleme turlarına katılacak. Kırmızıbeyazlı kulüp Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 20 yendiği maçının ardından sosyal medya hesaplarından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşıma, UEFA Avrupa Konferans Ligi logosu, Sivasspor logosu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Sivassporlu futbolcular görseli yerleştirildi. Paylaşıma “Avrupalı Yiğido” notu da yazıldı.

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