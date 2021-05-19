Ebabil kuşu jandarmanın bahçesine kondu Jandarma ekipleri tarafından tedavisi yaptırılan Ebabil kuşu doğaya salındı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Jandarma Komutanlığının bahçesine konan yaralı Ebabil kuşu, jandarma ekipleri tarafından tedavi edilip doğaya salındı.

Şarkışla ilçesi Jandarma Komutanlığının ilginç bir misafiri vardı. Yerde çok nadir görülen yaralı bir Ebabil kuşu komutanlığının bahçesine kondu. Uçmakta güçlük çektiği fark edilen kuş, veterinere götürülerek tedavi edildi. Sağlığına kavuşan kuş yeniden doğaya salındı.



Kuran’da adı geçiyor

Ebabil kuşu Kur'anı Kerim’de adından söz edilen ender kuşlardan biri. 570 yılında Yemen Valisi Ebrehe, Kabe’yi yıkmak için fil ordusu ile Kabe’ye hareket eder. Kabe’nin girişinde Ebabil kuşlarından oluşan sürü gagaları ile taşıdıkları taşları fil sürüsünün üzerine bırakır. Ebrehe’nin fil ordusu atılan taşlarla yenik düşer. Fil suresinde de bu olay anlatılmaktadır.



Tüm ömrünü uçarak geçiriyor

Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor. Sadece üremek için yere konuyorlar ve bir daha havalanmıyorlar. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Tam canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülürler. Halk arasında Ebabil kuşu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına inanılıyor.

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