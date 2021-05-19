Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

İHA

Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Adıyaman’dan hareket edip Yozgat’a giden S.D. idaresindeki 46 PF 745 plakalı Ford marka minibüs, Yıldızeli ilçesi şehir merkezine 5 kilometre kala yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan S.D. (25), M.D. (63), N.D. (73), Z.D. (1) ve G.D. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Yozgat’a gittikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fabrika artığı çoraplar, köy çocukları için oyuncağa dönüştü
YEREL HABERLER Fabrika artığı çoraplar, köy çocukları için oyuncağa ...
Bu köy oyunları can yakıyor Sivas’ın Ulaş ilçesi Hacımirza köyünde yaşatılan geleneksel köy oyunları can yaksa da eğlendiriyor
YEREL HABERLER Bu köy oyunları can yakıyor Sivas’ın Ulaş ilçesi ...
Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve türkülere konu alan madımak bitkisinin onlarca çeşit yemeği ve tatlısı yapılıyor Madımağın kolonyası ve kremi de oldukça dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden ...
Çalımbay’dan Avrupa paylaşımı! “Avrupa yine biz geldik”
YEREL HABERLER Çalımbay’dan Avrupa paylaşımı! “Avrupa yine biz ...
Ebabil kuşu jandarmanın bahçesine kondu Jandarma ekipleri tarafından tedavisi yaptırılan Ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Ebabil kuşu jandarmanın bahçesine kondu Jandarma ...
Sivasspor’lu Max Gradel’den 12 asist
YEREL HABERLER Sivasspor’lu Max Gradel’den 12 asist
Sivasspor’dan Avrupa paylaşımı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Avrupa paylaşımı
Caner Osmanpaşa 2 yıl daha Sivasspor’da
YEREL HABERLER Caner Osmanpaşa 2 yıl daha Sivasspor’da
Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Sivas’ta karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: ...
Kısıtlamayı ihlal eden dövmeci kapatıldı Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde faaliyet gösteren bir dövmeci faaliyetten men edildi, iş yeri kapatıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden dövmeci kapatıldı Sivas’ta ...
Başkan Aktepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Başkan Hüseyin Aktepe, çiftçilere yönelik desteklemeler sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, desteklemelerin çiftçiye bir nebzede olsa nefes aldıracağını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Aktepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ...
Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 26 bin 123 lira para cezası Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüpheliye toplamda 26 Bin 123 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 26 bin 123 lira ...
Sivas’ta 2020’de 7 bin 533 canlı bebek doğdu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı 7 bin 533 olarak kayıtlara geçti.
YEREL HABERLER Sivas’ta 2020’de 7 bin 533 canlı bebek doğdu Türkiye ...
Sivas’ta 3 ayda 242 daireye yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta 2021’in ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı 242 olarak açıklandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 3 ayda 242 daireye yapı ruhsatı ...
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı Sivas’ta Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için “Hatıra Ormanı’’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ...
Prof. Dr. Çetin: KKKA aşısı, koronavirüs nedeniyle ikinci planda kaldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çetin: KKKA aşısı, koronavirüs nedeniyle ...
Kabus geri döndü, öldürücülüğü Covid’den yüksek Öldürücülüğü Covid-19’dan daha yüksek olan KKKA Sivas’ta 3 can aldı, KKKA hastalığı taşıyan keneler Batı’ya doğru yayılıyor
YEREL HABERLER Kabus geri döndü, öldürücülüğü Covid’den ...
Sivas Belediye Meclisi’nden Filistin’e destek Sivas Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste üyesi bulunan 2 partinin ortak önerisi ile Filistin’e destek bildirisi yayımlandı
YEREL HABERLER Sivas Belediye Meclisi’nden Filistin’e destek Sivas ...
Başkan Eken’den destek paketi açıklamasına teşekkür STSO Başkanı Mustafa Eken, esnafa yönelik yeni destek paketinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve TOBB Başkanına teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Eken’den destek paketi açıklamasına ...
Soba üzerindeki süt taştı; çıkan yangında ev zarar gördü
YEREL HABERLER Soba üzerindeki süt taştı; çıkan yangında ev zarar ...
Afet sonrası çiftçi büyük zarar gördü, ziraat odası başkanı yetkililere seslendi Başkan Hacı Çetindağ, Sivas’ta meydana gelen afet sonrası zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyleyerek, Sivas’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettiklerini belirtti
YEREL HABERLER Afet sonrası çiftçi büyük zarar gördü, ziraat odası ...
'Cesur bebek', 9 gündür annesiz
YEREL HABERLER 'Cesur bebek', 9 gündür annesiz