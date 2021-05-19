Sivas ve Tokat'ta '19.19' coşkusu



Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZFatih YILMAZHalil İbrahim YEL/SİVASTOKAT, (DHA) SİVAS ve Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saatler 19.19'u gösterdiğinde bayrak açılarak İstiklal Marşı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinleri kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi. Saat 19.19'u gösterdiği sırada video konferans sistemi üzerinden Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa canlı olarak bağlanıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri bayrak açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Salih Ayhan, "19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk gençliğine armağanıdır. Bu Türk gençliğine olan güvenidir ve güvenin ifadesidir. Dolaysıyla bunu iyi idrak etmeli ve anlamalıyız. Kovidin gölgesinde az da olsa sembolik olarak biz bunu Sivas´ın geneline şamil sembolikte olsa kutlamaya ve bu programa idrak etmeye çalıştık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

TOKAT'TA BALKONLARDA İSTİKLAL MARŞI

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokat´ta vatandaşlar bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerde kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'da balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı karşılık buldu. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlar ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu. Ayrıca 600 Evler Mahallesi muhtarlığı organizasyonunda İstiklal Marşı'nın ardından vatandaşlar balkonlarından müzik öğretmeni Ozan Çekiç'in yönetiminde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

19 Mayıs'ı coşku ile kutladıklarını söyleyen 600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran, "Mahalle sakinlerimiz ile birlikte evlerimizi süsledik. Çocuklarımıza bayraklar dağıttık. Bu milli duyguyu yaşamak için toplandık. Mahallemizin yetişkinleri balkondalar 19.19'da İstiklal Marşımızı okuduk. Türk milletinin bayramı kutu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ-Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-05-19 21:53:20



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