Sivasspor’da 17 oyuncunun sözleşmesi sürüyor

Sezonu 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor’da, 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.
Sivasspor’un 20202021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17’sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025’e, 5 futbolcunun da 2024’e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızıbeyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021’de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel’in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.
Sivasspor’da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:
Ahmet Oğuz 31 Mayıs 2022
Fayçal Fajr 31 Mayıs 2022
Jorge Felix 31 Mayıs 2022
Max Gradel 31 Mayıs 2022
Muhammet Can Tuncer 31 Mayıs 2022
Samba Camara 31 Mayıs 2022
Aaron Appindangoye 31 Mayıs 2023
Caner Osmanpaşa 31 Mayıs 2023
Mustapha Yatabare 31 Mayıs 2023
Kerem Atakan Kesgin 31 Mayıs 2023
Uğur Çiftçi 31 Mayıs 2023
Ali Şaşal Vural 31 Mayıs 2024
Alaaddin Okumuş 31 Mayıs 2024
Hakan Arslan 31 Mayıs 2024
Muammer Yıldırım 31 Mayıs 2024
Ziya Erdal 31 Mayıs 2024
Erdoğan Yeşilyurt 31 Mayıs 2025
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.