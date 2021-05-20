Sivasspor’da 17 oyuncunun sözleşmesi sürüyor

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Sezonu 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor’da, 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.

Sivasspor’un 20202021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17’sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025’e, 5 futbolcunun da 2024’e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızıbeyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021’de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel’in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.

Sivasspor’da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:



Ahmet Oğuz 31 Mayıs 2022

Fayçal Fajr 31 Mayıs 2022

Jorge Felix 31 Mayıs 2022

Max Gradel 31 Mayıs 2022

Muhammet Can Tuncer 31 Mayıs 2022

Samba Camara 31 Mayıs 2022

Aaron Appindangoye 31 Mayıs 2023

Caner Osmanpaşa 31 Mayıs 2023

Mustapha Yatabare 31 Mayıs 2023

Kerem Atakan Kesgin 31 Mayıs 2023

Uğur Çiftçi 31 Mayıs 2023

Ali Şaşal Vural 31 Mayıs 2024

Alaaddin Okumuş 31 Mayıs 2024

Hakan Arslan 31 Mayıs 2024

Muammer Yıldırım 31 Mayıs 2024

Ziya Erdal 31 Mayıs 2024

Erdoğan Yeşilyurt 31 Mayıs 2025

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