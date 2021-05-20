Hayvan pazarı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı Sivas’ın Suşehri ilçesinde kurulan canlı hayvan satış pazarı koran virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde kurulan canlı hayvan satış pazarı koran virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayvan satış pazarının korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Başkan Yüksel yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı, “ İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca Perşembe günleri kurulan Suşehri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır” dedi.

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