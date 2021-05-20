Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları Sivas şubesi arasında işbirliği protokolü

Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları Sivas Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Belediye ve Türk Ocakları Sivas Şubesi arasında çok yönlü eğitim faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif projelerde ortak çalışmalar yürütülecek.



Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Necati Karaöncel, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Belediye Meclis üyesi Celal Uzman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk yer aldı.



Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, “Bu katkı bizi mali açıdan rahatlattığı gibi kültürel ve bilimsel faaliyetlerin hız kazanmasına da büyük katkı sunmuş olacak. Bundan sonra Türk Ocakları ve Sivas Belediyesi birlikte çok ciddi ortak kültürel sosyal ve sportif faaliyetlere imza atarak genç nesillerimize örnek projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumda ortak paydamız vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gençlerimiz. Farkındalık oluşturabilecek projelerle hemşehrilerimizin ilgisini ve dikkatini çekecek doğru bilgiye ulaşmaları konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Hilmi Bilgin ise, “Sivas Belediyesi olarak gençliğimizin milli ve manevi değerlere haiz duygularla yetiştirilmesi noktasında üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmalara ilave olarak da Türk Ocakları Sivas Şubesi gibi bu konuda ortak hedef ve ortak amaç doğrultusunda “Güçlü Türkiye, Güçlü Sivas” anlayışıyla çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarımızla mevzuat ve belediye kanununun bize verdiği yetkiyle faydalı olabileceğini düşündüğümüz protokoller imzalayarak çalışmalarımızı sahaya yayarak, sivil toplum kuruluşlarımızı destekleyerek, projelerine destek olabilmek katkı sağlayabilmek adına belediye meclisimizin bize verdiği yetkiyle ilk defa Türk Ocakları Sivas Şubemizle protokol imzalamış bulunmaktayız” dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve Bozdoğan arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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