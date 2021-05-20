Sivasspor’da kaleyi en çok Ali Şaşal Vural korudu

DG Sivasspor’da geride kalan sezon 3 yerli kaleci forma giyerken, kaleyi en çok koruyan isim 20 maçla Ali Şaşal Vural oldu.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunu 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor’da 3 kaleci forma giydi. Ligin en az yenilen takım olan ve sezonu 54 averaj ile noktalayan kırmızıbeyazlılarda kaleyi en çok koruyan 30 yaşındaki file bekçisi Ali Şaşal Vural oldu. 20 maçta kaleyi koruyan Ali Şaşal, 20 gol yerken, 5 maçta kalesini gole kapattı. 56 kez kurtarış yapan Şaşal, bin 740 dakika sahada kalırken, 4 kez de sarı kart gördü.

Malili kaleci Mamadou Samassa ise, 18 maçta kırmızıbeyazlı formayı giydi. 31 yaşındaki kaleci, kalesinde 22 gol görürken 3 maçı ise gol yemeden noktaladı. 38 kez gole izin vermeyen Samassa, 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Bir diğer kaleci Muammer Yıldırım ise 4 maçta görev yaptı ve 1 gol yedi. Yıldırım 2 maçta kalesinde gol görmezken, 12 kez de kurtarış yaptı.

Sivas temsilcisinde geçtiğimiz sezon görev alan kalecilerin istatistikleri şu şekilde:



Ali Şaşal Vural 20 maç 20 gol yedi 5 maçta gol yemedi

Mamadou Samassa 18 maç 22 gol yedi 3 maçta gol yemedi

Muammer Yıldırım 4 maç 1 gol yedi 2 maçta gol yemedi

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