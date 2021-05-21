Yiğidolar, deplasmanda daha çok puan topladı

Süper Lig 20202021 sezonunu 65 puanla 5. sırada bitiren DG Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda daha başarılı bir grafik çizdi. Kırmızıbeyazlılar, iç sahada 30 puan toplarken, deplasmanda oynadığı 20 müsabakadan 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 35 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 20 lig maçının 9’undan galibiyetle 8’inden beraberlikle ve 3’ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandıran kırmızıbeyazlı ekip, kalesinde de ise 28 gol gördü.

Sivas temsilcisi, deplasmanda BB Erzurumspor, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Yiğidolar, dış sahada sadece Beşiktaş’a 30, Kasımpaşa’ya 20 ve Alanyaspor’a 31 yenilmişti.



İç sahada 30 puan topladı

Deplasmanda 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan toplayan Sivasspor, sahasında ise beklenenin altında bir performans ortaya koydu. İç sahada yaptığı 20 maçın 7’sinden galibiyetle, 9’undan beraberlikle ve 4’ünde ise mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar, 30 puan toplayabildi. Yiğidolar evinde 20 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde de 15 gol gördü.



Deplasmanda en farklı maç

Sivasspor’un deplasmanda en farklı skorla ayrıldığı maç, 53 mağlup ettiği Göztepe karşılaşması oldu. Yiğidolar, söz konusu rakibine sezonun ilk yarısında sahasında 10 mağlup olmuştu.

Kırmızıbeyazlıların bu sezon deplasmanda oynadığı 20 lig maçında aldığı skorlar şöyle:



BB Erzurumspor Sivasspor: 12

Kayserispor Sivasspor: 13

Hatayspor Sivasspor: 11

Karagümrük Sivasspor: 11

Trabzonspor Sivasspor: 11

Konyaspor Sivasspor: 01

Beşiktaş Sivasspor: 30

Yeni Malatya Sivasspor: 22

Başakşehir Sivasspor: 11

Kasımpaşa Sivasspor: 20

Alanyaspor Sivasspor: 31

Ankaragücü Sivasspor: 14

Çaykur Rizespor Sivasspor: 00

Galatasaray Sivasspor: 22

Göztepe Sivasspor: 35

Antalyaspor Sivasspor: 24

Gençlerbirliği Sivasspor: 23

Denizlispor Sivasspor: 11

Gaziantep FK Sivasspor: 01

Fenerbahçe Sivasspor: 12

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