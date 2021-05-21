Sivasspor 4 kırmızı kart gördü

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DG Sivasspor, geride kalan sezon 4 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunu 65 puanla 5. sırada noktalayan Sivasspor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Kırmızıbeyazlı takımda kaptan Hakan Arslan iki kez kırmızı kart gördü.

Sivasspor’da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:

Hakan Arslan (BeşiktaşKonyaspor), Erdoğan Yeşilyurt (Çaykur Rizespor), Max Gradel (Galatasaray)

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