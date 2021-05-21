Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde vefat eden Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Sarıkaya için mevlit okutuldu. İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi’nde okutulan mevlide Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, dekanlar, müdürler, akademisyenler ile idari personel katıldı. Mevlit programının ardından İsrail’in saldırılarında şehit olan Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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