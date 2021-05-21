KKKA tedavisi gören çiftçi, hayatını kaybetti

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Türkmen Çağlayan (78), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Türkmen Çağlayan, 3 gün önce rahatsızlanınca Hafik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çağlayan'a kene ısırmasıyla bulaşan KKKA tanısı konuldu. Hastanede gece saatlerinde durumu ağırlaşan Çağlayan doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda kene bulunamayan Çağlayan'ın, farkında olmadan keneyi çıkarmış olabileceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Çağlayan'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Türkmen Çağlayan'la birlikte kentte KKKA'dan ölen kişi sayısı 4'e yükselirken, 55 kişinin ise tedavisi sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-21 14:27:59



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