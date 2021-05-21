Devrilen traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

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Otomobil duramayarak yol ortasında devrilen traktöre çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Beştepeler köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada A.K. yönetimindeki 66 LH 085 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. A.Ş. yönetimindeki 38 RD 583 otomobil duramayarak traktöre çarptı. Sürücüler ve otomobilde bulunan S.A. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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