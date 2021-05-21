Zabıtaya yakalanan dilenci, paraları etrafa saçtı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, cadde üzerinde dilencilik yaparken zabıtaya yakalanan N.C.B., cebindeki paraları çevreye saçtı. Paralar çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gökçebostan Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kucağında bebeği ile dilenen N.C.B.'yi gören Sivas Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından merkeze götürülmek istenen N.C.B., direnmeye başladı. Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan kadın güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İkna çabaları sırasında N.C.B., cebinde bulunan paraları "Size vereceğime etrafa saçarım" diyerek savurdu. Etrafa saçılan paraları çevredeki vatandaşlar toplayarak evlerine gitti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.C.B.'ye 204 lira ceza uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-21 17:55:42



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