Sivas’ta OSB’de korkutan yangın

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Sivas’ta organize sanayi bölgesinde güvenlik kulübelerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda bir fabrikanın bitişiğinde bulunan güvenlik kulübelerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üç plastik kulübe kısa sürede tamamen yandı. Yangın, OSB itfaiyesi ve Sivas Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın bölgesindeki bir köpeğin korkarak kulübesinin arkasına sığındığı görüldü.

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