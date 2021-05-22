Sivas'ta 'arazi sulama' tartışmasında baba ile oğlu öldürüldü (2)

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 aile arasında 'arazi sulama' nedeniyle çıkan kavgada Mustafa Yıldırım ile oğlu Murat Yıldırım'ın tüfekle vurularak, öldürülmesinin ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamladı. Baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan 2 kişinin ardından bölgede bulunan Enes A. da yakalandı. Gözaltı sayısı, 3'e yükselirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2021-05-22 14:32:14
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