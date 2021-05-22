Sivasspor, Max Gradel’in sözleşmesini uzattı Gradel, 2024'e kadar Sivasspor'da

DG Sivasspor takımın golcü oyuncusu Max Gradel’in sözleşmesini 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor’a transfer olan ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Max Gradel'in sözleşmesi 20232024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gradel’in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı belirtilirken, “Max Gradel’i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 48 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 14 kez de asist yaptı.
Diğer yandan kırmızıbeyazlı ekip iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa ile sözleşme uzatmıştı.
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