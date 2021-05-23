Polis bu kez hanelere misafir oldu Gürün İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler hanelere misafir olup, güncel güvenlik konularında hane halkını bilgilendirdi

Sivas’ın Gürün İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler hanelere misafir olup, güncel güvenlik konularında hane halkını bilgilendirdi.
Gürün İlçe Emniyet Amiri Ömer Bozkurt’ ve ekibi ilçede haneleri ziyaret ederek hanelere misafir oldu. Ziyaret edelin evlerde hane halkına başta KADES programı tanıtıldı. Evdenotodan hırsızlık, dolandırıcılık konuları hakkında bilgiler verildi. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp "Adınız Terör Örgütleri Soruşturmasına Karıştı" diyerek para, altın isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, Eticaret alışverişlerinde güvenilir olan sitelerin tercih edilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Covid19 pandemi tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularına da dikkat çekilen ziyaretlerde bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.