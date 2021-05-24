Jandarma Komutanlığında kule vinci devrildi, kimsenin burnu kanamadı

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Sivas’ta Jandarma Komutanlığı içerisinde kule vinci devrildi, araçların hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, İl Jandarma Komutanlığı içerisinde gerçekleşti. Komutanlığının arka kısmında yapımı devam eden sosyal tesislerdeki kule vinci bilinmeyen bir nedenle devrildi. Vincin direk kısmı inşaat sahasına devrilirken denge kolu park halindeki jandarma araçlarının üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı.

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