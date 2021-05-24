Lojman inşaatında kullanılan kule vinç devrildi

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS Jandarma Komutanlığı yanında yapımına devam edilen lojmanda kullanılan kule vinç devrilirken, inşaatta hasar oluştu.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı sahasında yapımı sürdürülen lojmanda meydana geldi. 4'üncü katı yapılan inşaatta, belirlenemeyen nedenle, yük taşımada kullanılan kule vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine önlem amaçlı sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, devrilen kule vinç nedeniyle inşaatta hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN
2021-05-24 16:48:53
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