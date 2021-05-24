Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

PKK operasyonu! HDP'lilerin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza SivasKarayün yolu Paşabahçe girişinde meydana geldi. O.A. idaresindeki 58 ACM 623 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile C.F. idaresindeki 08 AAG 44 plakalı Volvo marka otomobil kavşakta çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada 08 AAG 44 plakalı otomobil metrelerce sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.