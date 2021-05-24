Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. C.F. yönetimindeki 06 AAG 44 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 58 ACM 623 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara çarparak durdu. Kazada sürücüler C.F. ve O.A. ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ

2021-05-24 23:19:21



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