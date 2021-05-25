Minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında bugün saat 10.00 sıralarında; Mustafa Öztürk yönetimindeki 58 NP 600 plakalı otomobil ile Bünyamin Ağkuş yönetimindeki 58 FR 184 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Turan, Ayşe ve Dursun Öztürk ile minibüsteki Yusuf Ağkuş, Cemal Haytural, Seyfi Dursun ve Kerim Dursun yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-25 11:49:09



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