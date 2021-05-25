Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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Sivas’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza SivasAnkara yolu çimento kavşağında meydana geldi. M.G. idaresindeki 06 FM 2171 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Ö.O.D. idaresindeki 16 AAT 639 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile K.K. idaresindeki 34 CBY 860 Volkswagen marka araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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