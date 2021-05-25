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Kendi enerjisini üreterek, milyonlarca lira kar elde edecek Sivas Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla kendi elektrik enerjisi üretmek için başlattığı çalışmalar kapsamında kurulumuna başladığı Güneş Enerji Santrali Projesinde sona yaklaşıldı

İHA

Kendi enerjisini üreterek, milyonlarca lira kar elde edecek Sivas Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla kendi elektrik enerjisi üretmek için başlattığı çalışmalar kapsamında kurulumuna başladığı Güneş Enerji Santrali Projesinde sona yaklaşıldı

Sivas Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla kendi elektrik enerjisi üretmek için başlattığı çalışmalar kapsamında kurulumuna başladığı Güneş Enerji Santrali (GES) Projesinde sona yaklaşıldı.
Başkan Hilmi Bilgin idaresindeki Sivas Belediyesi tarafından, Çayboyu Mahallesi’nde yapımı süren GES projesi tamamlandığında, yıllık 22 milyon tasarruf sağlanmış olacak. 4 mVA’lık tesiste 4 bin hanenin ihtiyacına yetecek kadar enerji üretilecek. Güneş enerji panellerinin yakın zamanda yerini alacağı şantiyedeki çalışmaları inceleyen Başkan Hilmi Bilgin, projenin detayları ve inşa süreci hakkında Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu’ndan bilgi aldı.
Temmuz ayında enerji üretimine başlayacak
Başkan Bilgin, Kendi enerjisini kendi üreten belediyecilik anlayışıyla yenilebilir enerji kaynaklarını birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, “İçerisinde bulduğumuz projemiz Temmuz ayı itibariyle sisteme girmiş olacak. 1 mVA’lık projeyi Çayboyu Mahallemizde hayata geçiyoruz. Bu sene sonuna kadar toplam 4 mVA’lık GES projemiz hayata geçmiş olacak. Bizim temel misyonumuz, Sivas Belediyesi’nin kullanmış olduğu elektrik ihtiyacını kendi tesisleri ile birlikte karşılamış olmak” şeklinde konuştu.
22 milyon TL katkı sağlayacak
Sivas Belediyesi’nin yıllık 22 milyon TL enerji giderinin olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, “Bu sene ve seneye devreye alacağımız projelerle birlikte kendi enerjimizi kendimiz üretmiş hale geleceğiz. Bu projenin kendi kendini amorti etme süresi yaklaşık 56 yıllı buluyor. Yani 6 yıl sonra Sivas Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek ve bugünkü rakamlarla yıllık bütçesine 22 milyon TL katkı sağlayacak. Bütçe bütünlüğüne baktığımız zaman 22 milyon lira büyük bir meblağ. İnşallah o parayı şehrimiz için daha farklı alanlarda kullanır hale geleceğiz. Çevreye duyarlı, çevreyi koruyacak projeler ile yenilebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmiş oluyoruz. Çevreye zararsız, bir noktada Sivas ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunmuş olacak. Hükümetimizin ve Enerji Bakanlığımızın desteklediği bir proje İnşallah hızlı bir şekilde Temmuz ayı içerisinde sistem devreye girmiş olacak. Diğer bölgeye yapacağımız 3 mVA’lık projeyi de bu sene içerisinde bitirmiş olacağız. Bizim hedefimiz 10 mVA’lık projeyi hayata geçirmek ve bu düşüncemizi de 2022 yılı veya 2023’e kalmadan devreye almış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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