Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar Sivas’ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraş sonrası yüzüğüne kavuştu

Sivas’ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraş sonrası yüzüğüne kavuştu.

Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. M.Ş. isimli kadın hastane bahçesinde yüzüğüyle oynadığı sırada yüzüğünü çimlerin arasına düşürdü. Manevi değeri olan yüzüğünü bir süre arayan kadına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Ancak altın yüzük tüm çabalara rağmen bulunamadı. M.Ş.‘nin eşi durumu dedektör bayisi olan arkadaşına bildirdi. Yüzüğün kaybolduğu alana gelen dedektör bayii Gürkan Şahinler, 1 saat boyunca dedektör ile arama yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yüzük çimlerin arasında bulundu.

Gürkan Şahinler, aldıkları her sinyali değerlendirdiklerini belirterek, “Bir arkadaşımızın eşi yüzüğünü kaybettiğini söyleyerek bizi aradı. Ortalama 1 saat önce geldik. Çok fazla çöp olmasından dolayı biraz uğraştık ama sonunda mutlu sona ulaştık. Ablamızın yüzüğünü teslim ettik. Aldığımız her sinyali değerlendirdik. Sonucunda da aslında düşürdüğünü zannettiği noktanın daha farklı bir noktasında yüzüğe ulaştık’’ dedi.

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