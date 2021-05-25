Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı (2)

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KURTARILAMADI

Hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rıfat Zor (66), doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zor'un cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-25 23:11:44



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