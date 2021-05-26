'Hayvan otlatma' kavgasında yaralandı, hastanede öldü



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden Rıfat Zor (66), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, ilçeye 41 kilometre uzaklıktaki Kayalıpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşayan, aynı köyden Ahmet Turan (40), Rıfat ve Aynur Zor (55) ile Şamil (19) ve Furkan Yurdakul (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede av tüfeği ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Turan, Rıfat, Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve gece kalbi durunca tekrar çalıştırılan Rıfat Zor, tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-05-26 09:44:45



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